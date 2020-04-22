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Столична влада закупила в українських виробників 100 тис. марлевих масок – Кличко

Столична влада закупила в українських виробників 100 тис. марлевих масок – Кличко

Київ • УНН

 • 12204 перегляди

КИЇВ. 22 квітня УНН. У Києві замовили та закупили в українських виробників 100 тис. марлевих масок. Їх можна придбати в аптеках "Фармація". Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"За останній місяць комунальне підприємство "Фармація" придбало 550 тисяч одноразових масок. Вони наразі є у достатній кількості в мережі комунальних аптек. Крім того, місто замовило та закупило в українських виробників 100 тисяч марлевих масок, які теж можна купити в аптеках "Фармації", - розповів Кличко.

За його словами, також столиця отримала 100 тисяч одноразових масок від соціально відповідального бізнесу. Їх передали медикам, поліцейським, рятувальникам та комунальним службам.

Також Кличко повідомив, що координаційний центр КМДА вже зібрав та передав майже 27,3 тисячі наборів першої необхідності для людей, які потребують допомоги.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві коронавірус лабораторно підтвердили у 97 людей, серед яких 10 медики. Загалом у Києві на COVID-19 хворіють 989 людей.

Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 - летальні.

Українські Національні Новини

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