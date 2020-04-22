Столичная власть закупила в украинских производителей 100 тыс. марлевых масок - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. В Киеве заказали и закупили в украинских производителей 100 тыс. марлевых масок. Их можно приобрести в аптеках "Фармация". Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"За последний месяц коммунальное предприятие "Фармация" приобрело 550 тысяч одноразовых масок. Они сейчас в достаточном количестве в сети коммунальных аптек. Кроме того, город заказал и закупил в украинских производителей 100 тысяч марлевых масок, которые тоже можно купить в аптеках "Фармации", - рассказал Кличко.
По его словам, также столица получила 100 тысяч одноразовых масок от социально ответственного бизнеса. Их передали медикам, полицейским, спасателям и коммунальным службам.
Также Кличко сообщил, что координационный центр КГГА уже собрал и передал почти 27,3 тысячи наборов первой необходимости для людей, нуждающихся в помощи.
Напомним, за прошедшие сутки в Киеве коронавирус лабораторно подтвердили у 97 человек, среди которых 10 медики. Всего в Киеве на COVID-19 болеют 989 человек.
Как сообщалось в УНН, в Украине на 9:00 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 - летальные.