Київ впровадить інститут міського омбудсмена

"Зазначу, що в Берліні посаду адвоката довіри було запроваджено у 2011 році, і з того часу він повністю виправдав покладені на нього функції. І тепер у нас є дуже гарна нагода вивчити, аналізувати та узагальнити досвід ФРН, і випрацювати власну, оптимальну для Києва систему”, - наголосив заступник міського голови-секретар Київради Володимир Прокопів.

На його переконання, нині в Україні, зважаючи на агресію Росії та утиски українців в Криму та на Донбасі, існує гостра проблема гарантування цих прав і свобод.

Він зазначив, що омбудсмен буде здійснювати особистий прийом громадян, і вивчати на первинному рівні факти порушення антикорупційного законодавства для подальшої передачі справ до суду.

“На сьогодні єдиним омбудсменом в нашій державі є уповноважений Верховної Ради України. І це потрібно виправляти, адже питання захисту прав людини спочатку має підійматися на місцевому рівні. Омбудсмен, перш за все, є адвокатом довіри, він працює безпосередньо з містянами”, - заявив Володимир Прокопів.

За словами секретаря Київради, особливо цінним у цьому контексті буде досвід функціонування інституту юрисконсульта-адвоката довіри в Федеративній Республіці Німеччина. Аби краще ознайомитися із принципом роботи омбудсмена в Берліні, міська влада запросила місцевого адвоката довіри Крістофа Парча.

Презентувати німецьку модель функціонування інституту омбудсмена у Київраді він має наприкінці травня.

Як повідомляв УНН, 31 березня омбудсмен направила до ВР доповідь щодо дотримання прав людини.