Київ впровадить інститут міського омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міська влада столиці планує запровадити в Києві, за прикладом столиці Німеччини, інститут омбудсмена, який стане адвокатом довіри для містян, допомагаючи їм захищати свої конституційні права і свободи. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київради.
"Зазначу, що в Берліні посаду адвоката довіри було запроваджено у 2011 році, і з того часу він повністю виправдав покладені на нього функції. І тепер у нас є дуже гарна нагода вивчити, аналізувати та узагальнити досвід ФРН, і випрацювати власну, оптимальну для Києва систему”, - наголосив заступник міського голови-секретар Київради Володимир Прокопів.
На його переконання, нині в Україні, зважаючи на агресію Росії та утиски українців в Криму та на Донбасі, існує гостра проблема гарантування цих прав і свобод.
Він зазначив, що омбудсмен буде здійснювати особистий прийом громадян, і вивчати на первинному рівні факти порушення антикорупційного законодавства для подальшої передачі справ до суду.
“На сьогодні єдиним омбудсменом в нашій державі є уповноважений Верховної Ради України. І це потрібно виправляти, адже питання захисту прав людини спочатку має підійматися на місцевому рівні. Омбудсмен, перш за все, є адвокатом довіри, він працює безпосередньо з містянами”, - заявив Володимир Прокопів.
За словами секретаря Київради, особливо цінним у цьому контексті буде досвід функціонування інституту юрисконсульта-адвоката довіри в Федеративній Республіці Німеччина. Аби краще ознайомитися із принципом роботи омбудсмена в Берліні, міська влада запросила місцевого адвоката довіри Крістофа Парча.
Презентувати німецьку модель функціонування інституту омбудсмена у Київраді він має наприкінці травня.
Як повідомляв УНН, 31 березня омбудсмен направила до ВР доповідь щодо дотримання прав людини.