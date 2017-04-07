Киев внедрит институт городского омбудсмена

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47508 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104167 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160150 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118175 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117514 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113101 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104650 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154554 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев внедрит институт городского омбудсмена

Киев внедрит институт городского омбудсмена

Киев  •  УНН

 • 11708 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Городские власти столицы планируют ввести в Киеве, по примеру столицы Германии, институт омбудсмена, который станет адвокатом доверия для горожан, помогая им защищать свои конституционные права и свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

"Отмечу, что в Берлине должность адвоката доверия была введена в 2011 году, и с тех пор он полностью оправдал возложенные на него функции. И теперь у нас есть очень хорошая возможность изучить, проанализировать и обобщить опыт ФРГ, и выработать собственную, оптимальную для Киева систему", - подчеркнул заместитель городского головы-секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По его убеждению, сейчас в Украине, из-за агрессии России и притеснения украинцев в Крыму и на Донбассе, существует острая проблема обеспечения этих прав и свобод.

Он отметил, что омбудсмен будет осуществлять личный прием граждан, и изучать на первичном уровне фактах нарушения антикоррупционного законодательства для дальнейшей передачи дел в суд.

"На сегодня единственным омбудсменом в нашем государстве уполномоченный Верховной Рады Украины. И это нужно исправлять, ведь вопросы защиты прав человека сначала должен подниматься на местном уровне. Омбудсмен, прежде всего, является адвокатом доверия, он работает непосредственно с горожанами", - заявил Владимир Прокопив.

По словам секретаря Киевсовета, особенно ценным в этом контексте будет опыт функционирования института юрисконсульта-адвоката доверия в Федеративной Республике Германия. Чтобы лучше ознакомиться с принципом работы омбудсмена в Берлине, городские власти пригласили местного адвоката доверия Кристофа Парча.

Представить немецкую модель функционирования института омбудсмена в Киевсовете он должен в конце мая.

Как сообщал УНН, 31 марта омбудсмен направила в ВР доклад о соблюдении прав человека.

Украинские Национальные Новости

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