Киев внедрит институт городского омбудсмена

"Отмечу, что в Берлине должность адвоката доверия была введена в 2011 году, и с тех пор он полностью оправдал возложенные на него функции. И теперь у нас есть очень хорошая возможность изучить, проанализировать и обобщить опыт ФРГ, и выработать собственную, оптимальную для Киева систему", - подчеркнул заместитель городского головы-секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По его убеждению, сейчас в Украине, из-за агрессии России и притеснения украинцев в Крыму и на Донбассе, существует острая проблема обеспечения этих прав и свобод.

Он отметил, что омбудсмен будет осуществлять личный прием граждан, и изучать на первичном уровне фактах нарушения антикоррупционного законодательства для дальнейшей передачи дел в суд.

"На сегодня единственным омбудсменом в нашем государстве уполномоченный Верховной Рады Украины. И это нужно исправлять, ведь вопросы защиты прав человека сначала должен подниматься на местном уровне. Омбудсмен, прежде всего, является адвокатом доверия, он работает непосредственно с горожанами", - заявил Владимир Прокопив.

По словам секретаря Киевсовета, особенно ценным в этом контексте будет опыт функционирования института юрисконсульта-адвоката доверия в Федеративной Республике Германия. Чтобы лучше ознакомиться с принципом работы омбудсмена в Берлине, городские власти пригласили местного адвоката доверия Кристофа Парча.

Представить немецкую модель функционирования института омбудсмена в Киевсовете он должен в конце мая.

Как сообщал УНН, 31 марта омбудсмен направила в ВР доклад о соблюдении прав человека.