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Київ визнали найкращим містом світу 2023 року за версією Resonance

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Київ визнали найкращим містом світу 2023 року за версією міжнародної агенції Resonance. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Київ визнали найкращим містом світу 2023 року за версією Resonance

Цитата

«Завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни експерти агенції присудили столиці почесне звання «Найкращого міста 2023 року» у рейтингу «100 найкращих міст світу», - написав Кличко.

Додамо

За його словами, також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років — створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

«Київ сьогодні — це серце Європи. Яке продовжує битися — за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців», - зазначив Кличко.

Доповнення

Київська ялинка потрапила у світовий рейтинг новорічних красунь.

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