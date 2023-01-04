Київ визнали найкращим містом світу 2023 року за версією Resonance

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«Завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни експерти агенції присудили столиці почесне звання «Найкращого міста 2023 року» у рейтингу «100 найкращих міст світу», - написав Кличко.

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За його словами, також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років — створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

«Київ сьогодні — це серце Європи. Яке продовжує битися — за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців», - зазначив Кличко.

Доповнення

Київська ялинка потрапила у світовий рейтинг новорічних красунь.