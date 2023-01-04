Киев признали лучшим городом мира 2023 года по версии Resonance
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Киев признали лучшим городом мира 2023 года по версии международного агентства Resonance. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
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«Благодаря стойкости, несокрушимости жителей Киева и храбрости перед лицом войны эксперты агентства присудили столице почетное звание «Лучшего города 2023 года» в рейтинге «100 лучших городов мира», - написал Кличко.
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По его словам, также эксперты отметили существенное развитие инфраструктуры города за последние 10 лет — создание новых парков и скверов и благоустройство старых, наведение порядка с парковкой, обновление подвижного состава муниципального транспорта.
«Киев сегодня — это сердце Европы. Которое продолжает биться — за жизнь, за развитие, за красоту города и комфорт его жителей», - отметил Кличко.
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