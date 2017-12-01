Київ виборов право на проведення юніорського ЧС зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На засіданні бюро FINA в місті Санья (Китай) було затверджено рішення про проведення чемпіонату світу 2018 серед юніорів в Києві. Про це інформує Федерація України зі стрибків у воду, передає УНН.
Майбутня планетарна першість у Києві стане кваліфікаційним турніром до ІІІ Юнацьких олімпійських ігор 2018, які мають відбутися у місті Буенос-Айрес (Аргентина) в жовтні 2018 року.
Зазначається, що приблизною датою проведення змагань буде 23-29 липня.
Нагадаємо, цього річ Київ також приймав чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед дорослих.