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Київ виборов право на проведення юніорського ЧС зі стрибків у воду

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. На засіданні бюро FINA в місті Санья (Китай) було затверджено рішення про проведення чемпіонату світу 2018 серед юніорів в Києві. Про це інформує Федерація України зі стрибків у воду, передає УНН.

Майбутня планетарна першість у Києві стане кваліфікаційним турніром до ІІІ Юнацьких олімпійських ігор 2018, які мають відбутися у місті Буенос-Айрес (Аргентина) в жовтні 2018 року.

Зазначається, що приблизною датою проведення змагань буде 23-29 липня.

Нагадаємо, цього річ Київ також приймав чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед дорослих.

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