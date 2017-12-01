Киев получил право на проведение юниорского ЧМ по прыжкам в воду

Будущее планетарное первенство в Киеве станет квалификационным турниром к III Юношеским олимпийским играм 2018 года, которые должны состояться в Буэнос-Айрес (Аргентина) в октябре 2018 года.

Отмечается, что приблизительной датой проведения соревнований будет 23-29 июля.

Напомним, в этом году Киев также принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду среди взрослых.