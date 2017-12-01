Киев получил право на проведение юниорского ЧМ по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На заседании бюро FINA в городе Санья (Китай) было принято решение о проведении чемпионата мира 2018 года среди юниоров в Киеве. Об этом сообщает Федерация Украины по прыжкам в воду, передает УНН.
Будущее планетарное первенство в Киеве станет квалификационным турниром к III Юношеским олимпийским играм 2018 года, которые должны состояться в Буэнос-Айрес (Аргентина) в октябре 2018 года.
Отмечается, что приблизительной датой проведения соревнований будет 23-29 июля.
Напомним, в этом году Киев также принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду среди взрослых.