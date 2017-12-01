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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 59369 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 37216 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 48722 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 58743 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 110950 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 113450 просмотра

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10 марта, 15:15 • 138710 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Киев получил право на проведение юниорского ЧМ по прыжкам в воду

Киев получил право на проведение юниорского ЧМ по прыжкам в воду

Киев  •  УНН

 • 16479 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. На заседании бюро FINA в городе Санья (Китай) было принято решение о проведении чемпионата мира 2018 года среди юниоров в Киеве. Об этом сообщает Федерация Украины по прыжкам в воду, передает УНН.

Будущее планетарное первенство в Киеве станет квалификационным турниром к III Юношеским олимпийским играм 2018 года, которые должны состояться в Буэнос-Айрес (Аргентина) в октябре 2018 года.

Отмечается, что приблизительной датой проведения соревнований будет 23-29 июля.

Напомним, в этом году Киев также принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду среди взрослых.

Украинские Национальные Новости

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