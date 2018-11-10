Київ у тумані: видимість на дорогах 200-500 м

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У другій половині дня 10 листопада, вночі та вранці 11 листопада у столиці утримається туман. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

За даними синоптиків, видимість на дорогах 200-500 м.

Як повідомляв УНН, на вихідних і на початку наступного тижня в Україні буде спостерігатися зниження температури, особливо на півночі і крайньому сході. 

Вночі і вранці найближчі 3-4 дні виникатимуть тумани. Температура протягом наступних трьох діб на заході і крайньому півдні буде коливатися в межах 0 … +6 градусів за Цельсієм, вдень - до 12-13 градусів тепла. На решті території – вночі від 2 тепла до -4, а вдень буде спостерігатися суттєве зниження. Якщо завтра, 10 листопада, слід очікувати ще до +10, а в неділю і на початку наступного тижня – 1-6 тепла.

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