Киев в тумане: видимость на дорогах 200-500 м

По данным синоптиков, видимость на дорогах 200-500 м.

Как сообщал УНН, на выходных и в начале следующей недели в Украине будет наблюдаться снижение температуры, особенно на севере и крайнем востоке.

Ночью и утром ближайшие 3-4 дня будут возникать туманы. Температура в течение следующих трех суток на западе и крайнем юге будет колебаться в пределах 0 ... + 6 градусов по Цельсию, днем ​​- до 12-13 градусов тепла. На остальной территории - ночью от 2 тепла до 4, а днем ​​будет наблюдаться существенное снижение. Если завтра, 10 ноября, следует ожидать еще до +10, а в воскресенье и в начале следующей недели - 1-6 тепла.