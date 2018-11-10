Киев в тумане: видимость на дорогах 200-500 м
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во второй половине дня 10 ноября, ночью и утром 11 ноября в столице сохранится туман. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
По данным синоптиков, видимость на дорогах 200-500 м.
Как сообщал УНН, на выходных и в начале следующей недели в Украине будет наблюдаться снижение температуры, особенно на севере и крайнем востоке.
Ночью и утром ближайшие 3-4 дня будут возникать туманы. Температура в течение следующих трех суток на западе и крайнем юге будет колебаться в пределах 0 ... + 6 градусов по Цельсию, днем - до 12-13 градусов тепла. На остальной территории - ночью от 2 тепла до 4, а днем будет наблюдаться существенное снижение. Если завтра, 10 ноября, следует ожидать еще до +10, а в воскресенье и в начале следующей недели - 1-6 тепла.