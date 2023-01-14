Київ: у Голосіївському районі впали обломки ракети - Кличко

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"У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали обломки ракети. Постраждалих немає", - повідомив Кличко.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.