Київ: у Голосіївському районі впали обломки ракети - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Голосіївському районі Києва впали обломки ракети, постраждалих немає. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у суботу, 14 січня, Telegram, пише УНН.
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"У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали обломки ракети. Постраждалих немає", - повідомив Кличко.
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Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.