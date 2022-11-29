Київ та область і далі на екстрених відключеннях світла

Деталі

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла", - повідомляється на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Те ж стосується і Київщини: "У регіоні відбуваються екстрені відключення світла", - зазначається на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

У компаніях наголошують, що у Києві та області графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Напередодні у ДТЕК вказували, що роблять все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту у Києві по 2-3 години двічі на добу. І що щойно вдасться збалансувати ситуацію - повернуться до відключення за графіками.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.

У Києві на аварійних відключеннях світла 28 листопада залишалися 55% осель.