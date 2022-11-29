Киев и область и дальше на экстренных отключениях света

Детали

"В Киеве происходят экстренные отключения света", - сообщается на сайте ДТЭК Киевские электросети.

То же касается и Киевской области: "В регионе происходят экстренные отключения света", - отмечается на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

В компаниях отмечают, что в Киеве и области графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Накануне в ДТЭК указывали, что делают все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту в Киеве по 2-3 часа дважды в сутки. И что как только удастся сбалансировать ситуацию - вернутся к отключению по графикам.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.

В Киеве на аварийных отключениях света 28 ноября оставались 55% домов.