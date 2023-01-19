Київ та москва були близькі до припинення вогню, але зараз все набагато складніше - Чавушоглу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна та росія були близькі до припинення вогню, але наразі все набагато складніше, і цей процес затягнувся. Його слова цитує Yeni Akit, передає УНН.
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"Спочатку ми пройшли великий шлях. Вам відомо, що сторони були близькі хоча б до припинення вогню. Вони і самі оголосили про це, але тепер війна затягнулася, умови змінилися", - сказав він.
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За словами Чавушоглу, зараз існують різні виміри. Та, на жаль, з'явилося багато різних галузей для переговорів.
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Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні, і попередила, що ні москва, ні Київ не мають військових коштів, щоб виграти війну.
Ердоган використав свої добрі стосунки як з москвою, так і з Києвом, щоб спробувати виступити посередником у припиненні війни.
Туреччина провела два перші раунди мирних переговорів і допомогла укласти підтриману ООН угоду про відновлення постачання українського зерна через Чорне море.
Ердоган також провів неодноразові телефонні консультації з путіним та лідером України Володимиром Зеленським, щоб знайти точки дотику.