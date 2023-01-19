Киев и москва были близки к прекращению огня, но сейчас все гораздо сложнее - Чавушоглу

Цитата

"Сначала мы прошли большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились", - сказал он.

Детали

По словам Чавушоглу, сейчас существуют разные измерения. И, к сожалению, появилось много разных областей для переговоров.

Дополнение

Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине, и предупредила, что ни москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы выиграть войну.

Эрдоган использовал свои хорошие отношения как с москвой, так и с Киевом, чтобы попытаться выступить посредником в прекращении войны.

Турция провела два первых раунда мирных переговоров и помогла заключить поддержанное ООН соглашение о возобновлении поставок украинского зерна через Черное море.

Эрдоган также провел неоднократные телефонные консультации с путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы найти точки соприкосновения.