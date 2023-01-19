Киев и москва были близки к прекращению огня, но сейчас все гораздо сложнее - Чавушоглу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина и россия были близки к прекращению огня, но сейчас все гораздо сложнее, и этот процесс затянулся. Его слова цитирует Yeni Akit, передает УНН.
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"Сначала мы прошли большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились", - сказал он.
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По словам Чавушоглу, сейчас существуют разные измерения. И, к сожалению, появилось много разных областей для переговоров.
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Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине, и предупредила, что ни москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы выиграть войну.
Эрдоган использовал свои хорошие отношения как с москвой, так и с Киевом, чтобы попытаться выступить посредником в прекращении войны.
Турция провела два первых раунда мирных переговоров и помогла заключить поддержанное ООН соглашение о возобновлении поставок украинского зерна через Черное море.
Эрдоган также провел неоднократные телефонные консультации с путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы найти точки соприкосновения.