Київ стоїть у заторах

Високий рівень заторів спостерігається на вулиці Хрещатик, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицях Льва Толстого, Саксаганського, Олеся Гончара, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, Генерала Ватуніна, вулицях Прорізній, Ярославів Вал, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Костьольній, Михайлівській, Володимирській, Великій Житомирській, Набережному шоссе, вулицях Інститутській, Шовковичній, Басейній, Великій Васильківській, Антоновича, Михайла Омельяновича-Павленка.

Також високий рівень заторів – на Петрівській алеї, на вулицях Жилянській, Татарській, Короленківській, Бульварно-Кудрявській, Євгена Коновальця, Лаврській, Московській, Івана Мазепи, алеї Героїв Крут, Кловському узвозі, вулицях Володимира Винниченка, Івана Франка, Павлівській, В’ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Миколи Лисенка, Івана Огієнка, Миколи Грінченка, бульварі Дружби народів, проспектах Степана Бандери та Валерія Лобановського, Новокостянтинівській, Чоколівському бульварі, а також на проспекті Науки.

На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на Броварському проспекті, вулицях Гната Хоткевича, Здолбунівській, Русанівській набережній, Дарницькому та Харківському шосе, проспектах Миколи Бажана та Юрія Гагаріна, вулицях Архітектора Вербицького, Михайла Драгоманова, Григорія Ващенка, Анни Ахмтової, Євгена Сверстюка.

Крім того, високий рівень заторів спостерігається на Великій Окружній дорозі.

Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Північному, Південному та Дарницькому мостах, а також на мосту Патона рух ускладнений лише в бік центру. На мосту Метро можна проїхати вільно.

Раніше УНН повідомляв, що на столичній площі Перемоги сталася ДТП за участю декількох авто, є загибла.