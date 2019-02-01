Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По состоянию на 9:25 в центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Высокий уровень пробок наблюдается на улице Крещатик, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Льва Толстого, Саксаганского, Олеся Гончара, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, Генерала Ватунина, улицах Прорезной, Ярославов Вал, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Костельной, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской, Набережном шоссе, улицах Институтской, Шелковичной, Бассейной, Большой Васильковской, Антоновича, Михаила Омельяновича-Павленко.
Также высокий уровень пробок - на Петровской аллее, на улицах Жилянской, Татарской, Короленковской, Бульварно-Кудрявской, Евгения Коновальца, Лаврской, Московской, Ивана Мазепы, аллеи Героев Крут, Кловском спуске, улицах Владимира Винниченко, Ивана Франко, Павловской, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Николая Лысенко, Ивана Огиенко, Николая Гринченко, бульваре Дружбы народов, проспектах Степана Бандеры и Валерия Лобановского, Новоконстантиновской, Краснозвездном проспекте, а также на проспекте Науки.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте, улицах Хоткевича, Здолбуновской, Русановской набережной, Дарницком и Харьковском шоссе, проспектах Бажана и Юрия Гагарина, улицах Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко, Анны Ахмтовои, Евгения Сверстюка.
Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге.
Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном, Южном и Дарницком мостах, а также на мосту Патона движение затруднено только в сторону центра. На мосту Метро можно проехать свободно.
Ранее УНН сообщал, что на столичной площади Победы произошло ДТП с участием нескольких авто, есть погибшая.