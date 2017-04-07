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Київ продовжить співпрацю з Німеччиною у проекті з добудови Подільсько-Воскресенського мосту

Київ продовжить співпрацю з Німеччиною у проекті з добудови Подільсько-Воскресенського мосту

Київ • УНН

 • 11851 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Після оголошення результатів експертної оцінки Київ продовжить співпрацю з міністерством транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини у проекті з добудови Подільсько-Воскресенського мосту. Про це УНН повідомили у прес-службі Київського міського голови В.Кличка.

“Я дуже вдячний німецьким фахівцям, до яких я звернувся. Уряд Німеччини виділив 200 тисяч євро для експертизи мосту, на основі якої ми будемо приймати рішення щодо наступних кроків. Можу сказати, що цього року ми почнемо відновлення будівництва. Я взяв перед киянами зобов’язання — через кілька років ми повинні відкрити транспортне сполучення цим мостом між правим та лівим берегом”, — зазначив мер.

Він підкреслив, що сторони і надалі продовжать співпрацю у рамках цього проекту. За словами В.Кличка, мова йде і про організацію логістики, і подальші експертні оцінки, пошуки фінансування і власне будівництво мосту.

Як повідомляв УНН, на добудову Подільсько-Воскресенського мосту в Києві з Державного бюджету виділять 1,25 млрд грн.

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