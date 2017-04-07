Киев продолжит сотрудничество с Германией в проекте по достройке Подольско-Воскресенского моста

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47423 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104152 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160127 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118160 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117503 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113093 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104646 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154542 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев продолжит сотрудничество с Германией в проекте по достройке Подольско-Воскресенского моста

Киев продолжит сотрудничество с Германией в проекте по достройке Подольско-Воскресенского моста

Киев  •  УНН

 • 11848 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. После объявления результатов экспертной оценки Киев продолжит сотрудничество с министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии в проекте по достройке Подольско-Воскресенского моста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевского городского головы В.Кличко.

"Я очень благодарен немецким специалистам, к которым я обратился. Правительство Германии выделило 200 000 евро для экспертизы моста, на основе которой мы будем принимать решение о следующих шагов. Могу сказать, что в этом году мы начнем возобновления строительства. Я взял перед киевлянами обязательства - через несколько лет мы должны открыть транспортное сообщение по этому мосту между правым и левым берегом ", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что стороны и в дальнейшем продолжат сотрудничество в рамках этого проекта. По словам В.Кличко, речь идет и об организации логистики, и дальнейшие экспертные оценки, поиски финансирования и собственно строительство моста.

Как сообщал УНН, на достройку Подольско-Воскресенского моста в Киеве из Государственного бюджета выделят 1,25 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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