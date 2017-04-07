Киев продолжит сотрудничество с Германией в проекте по достройке Подольско-Воскресенского моста

"Я очень благодарен немецким специалистам, к которым я обратился. Правительство Германии выделило 200 000 евро для экспертизы моста, на основе которой мы будем принимать решение о следующих шагов. Могу сказать, что в этом году мы начнем возобновления строительства. Я взял перед киевлянами обязательства - через несколько лет мы должны открыть транспортное сообщение по этому мосту между правым и левым берегом ", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что стороны и в дальнейшем продолжат сотрудничество в рамках этого проекта. По словам В.Кличко, речь идет и об организации логистики, и дальнейшие экспертные оценки, поиски финансирования и собственно строительство моста.

Как сообщал УНН, на достройку Подольско-Воскресенского моста в Киеве из Государственного бюджета выделят 1,25 млрд грн.