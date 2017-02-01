Київ планує налагодити ділові взаємини з Марокко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Міська влада Києва планує налагоджувати ділову співпрацю з Марокко. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Є країни, з якими наші відносини давно вже сталі та стабільно хороші. Я переконаний, що Марокко може бути гарним партнером для Києва, нам є чим обмінюватися, а наші підприємства — я маю на увазі і українські, і марокканські — теж знайдуть багато спільного. Це означає, що ми можемо й повинні закласти основи для розвитку таких контактів”, — зауважив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
Іноземні гості запевнили, що готові розглядати київські компанії із особливим інтересом. Адже Україна має чудову геопозицію, а продукція столичних виробників відома далеко за її межами. Що стосується можливостей для марокканського бізнесу в Києві, то Г.Пліс зауважив, що вкрай важливо, щоб саме у столиці були повністю або частково зосереджені виробництво або потужності підприємства.
“Ми відкриті для всіх ділових пропозицій. Але особливо підтримуватимемо ті, які дозволять максимально залучати наші компанії. Це має бути взаємно вигідна співпраця, і мерія робитиме все для того, щоб підтримати розвиток столичного бізнесу через контакти з іноземними партнерами”, — підсумував Г.Пліс.