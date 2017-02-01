Киев планирует наладить деловые отношения с Марокко

"Есть страны, с которыми наши отношения давно уже стали и стабильно хорошие. Я убежден, что Марокко может быть хорошим партнером для Киева, нам есть чем обмениваться, а наши предприятия - я имею в виду и украинские, и марокканские - тоже найдут много общего. Это означает, что мы можем и должны заложить основы для развития таких контактов ", - отметил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Иностранные гости заверили, что готовы рассматривать киевские компании с особым интересом. Ведь Украина имеет прекрасную геопозицию, а продукция столичных производителей известна далеко за ее пределами. Что касается возможностей для марокканского бизнеса в Киеве, то Г.Плис отметил, что крайне важно, чтобы именно в столице были полностью или частично сосредоточены производство или мощности предприятия.

"Мы открыты для всех деловых предложений. Но особенно будем поддерживать те, которые позволят максимально привлекать наши компании. Это должно быть взаимно выгодное сотрудничество, и мэрия будет делать все для того, чтобы поддержать развитие столичного бизнеса через контакты с иностранными партнерами ", - подытожил Г.Плис.