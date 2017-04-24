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Київ планує додатково виділити більше 20 млн грн на проведення Євробачення-2017

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Депутати постійної комісії Київради з питань бюджету окреслили певні додаткові суми, які столиця готова виділити на проведення “Євробачення-2017”, передає УНН з посиланням на прес-службу фракції БПП в КМДА.

“У рамках коригування головного кошторису міста, Київ планує направити більше 19 мільйонів гривень на систему відеоспостереження в місцях розташування локацій пісенного конкурсу. 5 мільйонів — на придбання урн. Ще 500 тис. гривень для залучення волонтерів. 125 тисяч гривень готове спрямувати місто на благоустрій території Національного історико-культурного музею “Київська фортеця”, — повідомляє прес-служба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київ виділив півмільйона гривень на підготовку столичних волонтерів до Євробачення-2017

Повідомляється, що додаткове фінансування пісенного конкурсу стало можливе за рахунок залишку коштів бюджету міста Києва станом на 1 січня 2017 року.

Українські Національні Новини

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