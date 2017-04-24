Киев планирует дополнительно выделить более 20 млн грн на проведение Евровидения-2017

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23070 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85337 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143483 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111963 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113556 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110631 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102853 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106551 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103198 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150554 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев планирует дополнительно выделить более 20 млн грн на проведение Евровидения-2017

Киев планирует дополнительно выделить более 20 млн грн на проведение Евровидения-2017

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 • 12622 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Депутаты постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета очертили определенные дополнительные суммы, которые столица готова выделить на проведение Евровидения-2017, передает УНН со ссылкой на пресс-службу фракции БПП в КГГА.

"В рамках корректировки главной сметы города Киев планирует направить более 19 млн гривен на систему видеонаблюдения в местах расположения локаций песенного конкурса. 5 млн - на приобретение урн. Еще 500 тыс. гривен для привлечения волонтеров. 125 тыс. гривен готов направить город на благоустройство территории Национального историко-культурного музея "Киевская крепость", - сообщает пресс-служба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев выделил полмиллиона гривен на подготовку столичных волонтеров к Евровидению-2017

Сообщается, что дополнительное финансирование песенного конкурса стало возможно за счет остатка средств бюджета города Киева по состоянию на 1 января 2017 года.

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