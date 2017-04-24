Киев планирует дополнительно выделить более 20 млн грн на проведение Евровидения-2017

"В рамках корректировки главной сметы города Киев планирует направить более 19 млн гривен на систему видеонаблюдения в местах расположения локаций песенного конкурса. 5 млн - на приобретение урн. Еще 500 тыс. гривен для привлечения волонтеров. 125 тыс. гривен готов направить город на благоустройство территории Национального историко-культурного музея "Киевская крепость", - сообщает пресс-служба.

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Сообщается, что дополнительное финансирование песенного конкурса стало возможно за счет остатка средств бюджета города Киева по состоянию на 1 января 2017 года.