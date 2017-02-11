Київ оповив туман, видимість - 200-500 м
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, в першій половині дня 11 лютого в столиці очікується туман, видимість 200-500 м, передає УНН.
Як прогнозують синоптики, 11 лютого в столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура вдень 4-6° морозу.
Як повідомляв УНН, 11 лютого в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода.
Вночі та вранці у західних областях синоптики обіцяють подекуди туман.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень становитиме 2-7° морозу, на Закарпатті — 1-6° тепла.