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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 44408 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев окутал туман, видимость - 200-500 м

Киев • УНН

 • 12129 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в первой половине дня 11 февраля в столице ожидается туман, видимость 200-500 м, передает УНН.

Киев окутал туман, видимость - 200-500 м

Как прогнозируют синоптики, 11 февраля в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура 4-6 ° мороза.

Как сообщал УНН, 11 февраля в Украине установится облачная с прояснениями погода.

Ночью и утром в западных областях синоптики обещают местами туман.

На дорогах местами гололедица.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура днем ​​2-7 ° мороза, в Закарпатской области - 1-6 ° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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