Киев окутал туман, видимость - 200-500 м
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в первой половине дня 11 февраля в столице ожидается туман, видимость 200-500 м, передает УНН.
Как прогнозируют синоптики, 11 февраля в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура 4-6 ° мороза.
Как сообщал УНН, 11 февраля в Украине установится облачная с прояснениями погода.
Ночью и утром в западных областях синоптики обещают местами туман.
На дорогах местами гололедица.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура днем 2-7 ° мороза, в Закарпатской области - 1-6 ° тепла.