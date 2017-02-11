Киев окутал туман, видимость - 200-500 м

Как прогнозируют синоптики, 11 февраля в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура 4-6 ° мороза.

Как сообщал УНН, 11 февраля в Украине установится облачная с прояснениями погода.

Ночью и утром в западных областях синоптики обещают местами туман.

На дорогах местами гололедица.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура днем ​​2-7 ° мороза, в Закарпатской области - 1-6 ° тепла.