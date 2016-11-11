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Київ офіційно отримав естафету на проведення фіналу Ліги Чемпіонів

Київ офіційно отримав естафету на проведення фіналу Ліги Чемпіонів

Київ • УНН

 • 9383 перегляди

КИЇВ.11 листопада. УНН. Президент Європейського футбольного союзу Александер Чеферін під час візиту до України офіційно передав естафету Києву на проведення фіналу Ліги Чемпіонів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

“Сьогодні Київ офіційно отримав естафету на підготовку і проведення фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2017/2018! Вимпел УЕФА передав президент цієї організації Александер Чеферін, який приїхав до Києва. Столиця починає готуватися і чекає на вболівальників з багатьох країн 26 травня 2018 року!”, — написав мер Києва.

Нагадаємо, президент УЄФА прибув з візитом до України.

Як повідомляв УНН, фінал Ліги Чемпіонів 2018 року відбудеться у Києві.

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