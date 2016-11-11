Киев официально получил эстафету на проведение финала Лиги Чемпионов
Киев • УНН
КИИВ.11 ноября. УНН. Президент Европейского футбольного союза Александр Чеферин во время визита в Украину официально передал эстафету Киеву на проведение финала Лиги Чемпионов. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Сегодня Киев официально получил эстафету на подготовку и проведение финала Лиги Чемпионов сезона 2017/2018! Вымпел УЕФА передал президент этой организации Александр Чеферин, который приехал в Киев. Столица начинает готовиться и ждет болельщиков из многих стран 26 мая 2018! ", - Написал мэр Киева.
Напомним, президент УЕФА прибыл с визитом в Украину .
Как сообщал УНН, финал Лиги Чемпионов 2018 состоится в Киеве .