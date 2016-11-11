Киев официально получил эстафету на проведение финала Лиги Чемпионов

КИИВ.11 ноября. УНН. Президент Европейского футбольного союза Александр Чеферин во время визита в Украину официально передал эстафету Киеву на проведение финала Лиги Чемпионов. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.