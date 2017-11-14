Київ накриє туманом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві сьогодні прогнозують дощ, можливо, з мокрим снігом. Також киян очікує погана видимість на дорозі через туман, передає УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
У Києві - місцями дощ, можливо, з мокрим снігом. Аномальний хід температури повітря. Вночі 8-10 градусів тепла, вдень 4-6 градусів тепла. Вітер в Україні північно-західний, 5-10 метрів в секунду.
Зокрема, вночі та вранці 14 листопада в Києві прогнозують туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, 13 листопада на півночі та заході України дощило.