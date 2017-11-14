Киев накроет туманом

В Киеве - местами дождь, возможно, с мокрым снегом. Аномальный ход температуры воздуха. Ночью 8-10 градусов тепла, днем ​​4-6 градусов тепла. Ветер в столице северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В частности, ночью и утром 14 ноября в Киеве прогнозируют туман, видимость 200-500 м.

Напомним, 13 ноября на севере и западе Украины шел дождь.