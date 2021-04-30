Київ накриє гроза і град
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У найближчу годину Київ накриє гроза. За даними синоптиків у Київській області очікується град. передає УНН із посиланням на ДСНС.
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"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 квітня та вночі 1 травня гроза, подекуди град", - йдеться у попередженні ДСНС по Києву та Київській області.
Що ще відомо?
Як повідомляв УНН, квітень попрощається з українцями грозами та потеплінням до +21°.
“30 квітня в західній частині, вдень і в північних та більшості центральних областей дощі, місцями грози; на решті території без опадів; температура вночі 4-10° тепла, вдень 15-21°”, - повідомили в Укргідрометцентрі.