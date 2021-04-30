Київ накриє гроза і град

Цитата

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 квітня та вночі 1 травня гроза, подекуди град", - йдеться у попередженні ДСНС по Києву та Київській області.

Що ще відомо?

Як повідомляв УНН, квітень попрощається з українцями грозами та потеплінням до +21°.

“30 квітня в західній частині, вдень і в північних та більшості центральних областей дощі, місцями грози; на решті території без опадів; температура вночі 4-10° тепла, вдень 15-21°”, - повідомили в Укргідрометцентрі.