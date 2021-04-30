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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Киев накроет гроза и град

Киев накроет гроза и град

Киев  •  УНН

 • 19668 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В ближайший час Киев накроет гроза. По данным синоптиков, в Киевской области ожидается град. передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

"В ближайший час и до конца суток 30 апреля и ночью 1 мая гроза, местами град", - говорится в предупреждении ГСЧС по Киеву и Киевской области.

Что еще известно?

Как сообщал УНН, апрель попрощается с украинцами грозами и потеплением до + 21°.

"30 апреля в западной части, днем и в северных и большинстве центральных областей дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков; температура ночью 4-10° тепла, днем 15-21°", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Киев

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