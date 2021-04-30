Киев накроет гроза и град
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В ближайший час Киев накроет гроза. По данным синоптиков, в Киевской области ожидается град. передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Цитата
"В ближайший час и до конца суток 30 апреля и ночью 1 мая гроза, местами град", - говорится в предупреждении ГСЧС по Киеву и Киевской области.
Что еще известно?
Как сообщал УНН, апрель попрощается с украинцами грозами и потеплением до + 21°.
"30 апреля в западной части, днем и в северных и большинстве центральных областей дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков; температура ночью 4-10° тепла, днем 15-21°", - сообщили в Укргидрометцентре.