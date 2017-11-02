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Київ має шанси і надалі поліпшувати умови ведення бізнесу – КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2018, який підготував Світовий банк, Україна піднялась на чотири позиції та зайняла 76 місце. Перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс вважає цей результат позитивним, однак переконаний: країна у цілому і столиця, зокрема, мають гарні шанси й надалі покращувати результат – як у створенні умов для ведення бізнесу, так і рейтингових позицій, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

“Ми розуміємо, що значною мірою таких показників вдалося досягнути завдяки нашій зосередженості на конкретних галузях та згуртованим, скоординованим діям. Ми об’єднали зусилля, щоб спростити нарахування та сплату пайової участі для забудовників. Це дозволило не лише поліпшити бюджетну сторону питання — я впевнений, що такий крок дозволив нам налагодити більш тісну співпрацю та взаєморозуміння з бізнесом,” — підкреслив Г.Пліс.

У КМДА нагадали, що рейтинг формується за 10 категоріями. Піднятися в загальному рейтингу Україні дозволили успіхи за чотирма з них.

Так, прорив у цьому році стався за індикатором “Отримання дозволів на будівництво”, де наша країна виросла на 105 пунктів (із 140 до 35). Ключову роль у цьому зіграло зменшення Київрадою розміру пайової участі в розвитку інфраструктури з 10% до 2% і зменшення вартості послуг із технагляду в будівництві.

У категорії “Оподаткування” Україна виросла на 41 пункт (з 84 до 43), завдяки зменшенню та уніфікації Єдиного соціального внеску. Окрім цього, країна просунулась за індикаторами “Підключення до системи електропостачання” (із 130 до 128) і “Дозвіл неплатоспроможності” (з 150 до 149).

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