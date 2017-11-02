Киев имеет шансы и в дальнейшем улучшать условия ведения бизнеса - КГГА

"Мы понимаем, что в значительной степени таких показателей удалось достичь благодаря нашей сосредоточенности на конкретных отраслях и сплоченным, скоординированным действиям. Мы объединили усилия, чтобы упростить начисление и уплату долевого участия для застройщиков. Это позволило не только улучшить бюджетную сторону вопроса - я уверен, что такой шаг позволил нам наладить более тесное сотрудничество и взаимопонимание с бизнесом", - подчеркнул Г.Плис.

В КГГА напомнили, что рейтинг формируется по 10 категориям. Подняться в общем рейтинге Украине позволили успехи по четырем из них.

Так, прорыв в этом году произошел по индикатору "Получение разрешений на строительство", где наша страна поднялась на 105 пунктов (с 140 до 35). Ключевую роль в этом сыграло уменьшение Киевсоветом размера паевого участия в развитии инфраструктуры с 10% до 2% и уменьшение стоимости услуг по технадзору в строительстве.

В категории "Налогообложение" Украина выросла на 41 пункт (с 84 до 43), благодаря уменьшению и унификации Единого социального взноса. Кроме этого, страна продвинулась по индикаторам "Подключения к системе электроснабжения" (с 130 до 128) и "Разрешение неплатежеспособности" (с 150 до 149).