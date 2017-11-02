Киев имеет шансы и в дальнейшем улучшать условия ведения бизнеса - КГГА

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45326 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 111926 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101817 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104665 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103917 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 89403 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103541 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101956 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141637 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116304 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Киев имеет шансы и в дальнейшем улучшать условия ведения бизнеса - КГГА

Киев имеет шансы и в дальнейшем улучшать условия ведения бизнеса - КГГА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В международном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2018, который подготовил Всемирный банк, Украина поднялась на четыре позиции и заняла 76 место. Первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис считает этот результат положительным, однако убежден: страна в целом и столица, в частности, имеют хорошие шансы и дальше будет улучшать результат - как в создании условий для ведения бизнеса, так и рейтинговых позиций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Мы понимаем, что в значительной степени таких показателей удалось достичь благодаря нашей сосредоточенности на конкретных отраслях и сплоченным, скоординированным действиям. Мы объединили усилия, чтобы упростить начисление и уплату долевого участия для застройщиков. Это позволило не только улучшить бюджетную сторону вопроса - я уверен, что такой шаг позволил нам наладить более тесное сотрудничество и взаимопонимание с бизнесом", - подчеркнул Г.Плис.

В КГГА напомнили, что рейтинг формируется по 10 категориям. Подняться в общем рейтинге Украине позволили успехи по четырем из них.

Так, прорыв в этом году произошел по индикатору "Получение разрешений на строительство", где наша страна поднялась на 105 пунктов (с 140 до 35). Ключевую роль в этом сыграло уменьшение Киевсоветом размера паевого участия в развитии инфраструктуры с 10% до 2% и уменьшение стоимости услуг по технадзору в строительстве.

В категории "Налогообложение" Украина выросла на 41 пункт (с 84 до 43), благодаря уменьшению и унификации Единого социального взноса. Кроме этого, страна продвинулась по индикаторам "Подключения к системе электроснабжения" (с 130 до 128) и "Разрешение неплатежеспособности" (с 150 до 149).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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