Киев имеет шансы и в дальнейшем улучшать условия ведения бизнеса - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В международном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2018, который подготовил Всемирный банк, Украина поднялась на четыре позиции и заняла 76 место. Первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис считает этот результат положительным, однако убежден: страна в целом и столица, в частности, имеют хорошие шансы и дальше будет улучшать результат - как в создании условий для ведения бизнеса, так и рейтинговых позиций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Мы понимаем, что в значительной степени таких показателей удалось достичь благодаря нашей сосредоточенности на конкретных отраслях и сплоченным, скоординированным действиям. Мы объединили усилия, чтобы упростить начисление и уплату долевого участия для застройщиков. Это позволило не только улучшить бюджетную сторону вопроса - я уверен, что такой шаг позволил нам наладить более тесное сотрудничество и взаимопонимание с бизнесом", - подчеркнул Г.Плис.
В КГГА напомнили, что рейтинг формируется по 10 категориям. Подняться в общем рейтинге Украине позволили успехи по четырем из них.
Так, прорыв в этом году произошел по индикатору "Получение разрешений на строительство", где наша страна поднялась на 105 пунктов (с 140 до 35). Ключевую роль в этом сыграло уменьшение Киевсоветом размера паевого участия в развитии инфраструктуры с 10% до 2% и уменьшение стоимости услуг по технадзору в строительстве.
В категории "Налогообложение" Украина выросла на 41 пункт (с 84 до 43), благодаря уменьшению и унификации Единого социального взноса. Кроме этого, страна продвинулась по индикаторам "Подключения к системе электроснабжения" (с 130 до 128) и "Разрешение неплатежеспособности" (с 150 до 149).