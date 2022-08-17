Київ готується до навчального року, але майже у третини закладів проблеми з укриттям - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Київ готується до нового навчального року, але у 30% навчальних закладів проблеми з укриттям - воно або відсутнє, або непридатне. Про це заявили у КМВА, пише УНН.
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"Нас часто запитують про новий навчальний рік. Відповідаємо: Київ – готується! На даний момент всі комунальні заклади освіти вже обстежено. А це 1063 приміщення", - повідомили у КМВА у Telegram.
Деталі
Як вказано, з перевірених 740 приміщень освітніх закладів рекомендовані до відкриття, адже мають наявне укриття.
"Навчальних закладів, в яких укриття відсутні або не рекомендовані для населення, – 323", - зазначили у КМВА.
При цьому повідомляється, що Київ має 68% наявних укриттів.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в усіх закладах освіти Києва до осені облаштують укриття.