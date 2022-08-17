Киев готовится к учебному году, но почти у трети заведений проблемы с укрытием - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Киев готовится к новому учебному году, но у 30% учебных заведений проблемы с укрытием – оно либо отсутствует, либо непригодно. Об этом заявили в КГВА, пишет УНН.
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"Нас часто спрашивают о новом учебном годе. Отвечаем: Киев – готовится! На данный момент все коммунальные учебные заведения уже обследованы. А это 1063 помещения", - сообщили в КГВА в Telegram.
Детали
Как указано, из проверенных 740 помещений образовательных учреждений рекомендованы к открытию, так как имеются укрытия.
"Учебные заведения, в которых укрытия отсутствуют или не рекомендованы для населения, – 323", - отметили в КГВА.
При этом сообщается, что Киев имеет 68% имеющихся укрытий.
Дополнение
Ранее сообщалось, что во всех учебных заведениях Киева к осени обустроят укрытие.