Киев готовится к учебному году, но почти у трети заведений проблемы с укрытием - КГВА

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"Нас часто спрашивают о новом учебном годе. Отвечаем: Киев – готовится! На данный момент все коммунальные учебные заведения уже обследованы. А это 1063 помещения", - сообщили в КГВА в Telegram.

Детали

Как указано, из проверенных 740 помещений образовательных учреждений рекомендованы к открытию, так как имеются укрытия.

"Учебные заведения, в которых укрытия отсутствуют или не рекомендованы для населения, – 323", - отметили в КГВА.

При этом сообщается, что Киев имеет 68% имеющихся укрытий.

Дополнение

Ранее сообщалось, что во всех учебных заведениях Киева к осени обустроят укрытие.