"Київ-Баскет" завоював дев'яту поспіль перемогу у сезоні Суперліги

Перша чверть розпочалася з впевненого старту для “Київ-Баскета”, а особливо для лідера Олесандра Мішули. Розігруючий за перші 5 хвилин набрав 10 очок (2/2 двоочкові, 2/2 триочкові) з 16 командних, що дозволило киянам повести +7. На це коуч Дмитро Забірченко відреагував тайм-аутом і пауза подіяла на його підопічних добре. “Тернопіль” видав ривок 10:12 і з відставанням у два очки пішов на другу чверть.

Як і у стартовій 10-хвилинці, “Київ-Баскет” почав відриватися від суперника. За рахунку −13 Забірченко за прикладом першої чверті, взяв тайм-аут. Проте, цього разу, на хід гри це ніяк не вплинуло. До того ж, продовжував феєрити Олександр Мішула. За підсумками першої половини він набрав 20 очок з реалізацією у 87 відсотків (7/8 двоочкових, 4/5 триочкових) і закинув 2 штрафних з двох.

Проте, програючи −14 після першої половини, “Тернопіль” здаватися не збирався. 12 очок Боуі, 8 очок Агафонова, 5 у Югби, 3 у Подковирова та 2 у Кольченка, дозволили мінімально наблизитися до “Київ-Баскета” 63:64. Та за останню хвилину підопічні Айнарса Багатскіса змогли збільшити свій відрив до +7. Загалом, чверть завершилася надрезультативно — 32:25 на користь “Тернополя”.

У заключній частині, в першій її половині, “Київ-Баскет” повернув собі перевагу і доволі впевнену, аж +12. Проте, навіть тут, за 3 хвилини до кінця матчу, з проблемами у ростері, підопічні Забірченка створили інтригу. За 120 секунд їм вдалося зробити ривок +9 і скоротити відставання до 3 очок. За 23 секунди до кінця Боуі і Кольченко могли стати героями поєдинку, але обидва не влучили з середньої. Після цього, господарі сфолили на Близнюку, той закинув два штрафних і крапкою в матчі став кидок з фарби від Павлова. Як підсумок, перемога “Київ-Баскета” — 97:90.

Таким чином, кияни є беззаперечним лідером турніру із 9 виграшами при жодній поразці.

Додамо, наступний поєдинок “жовто-чорні” знову проведуть проти тернополян. На цей раз вже домашня зустріч відбудеться 12 листопада, після чого Суперліга піде на паузу, пов’язану з міжнародними поєдинками.