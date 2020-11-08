"Киев-Баскет" завоевал девятую подряд победу в сезоне Суперлиги

Первая четверть началась с уверенного старта для “Киев-Баскет”, а особенно для лидера Алесандра Мишулы.

Разыгрывающий за первые 5 минут набрал 10 очков (2/2 двухочковые, 2/2 трехочковые) из 16 командных, что позволило киевлянам повести +7. На это коуч Дмитрий Забирченко отреагировал тайм-аутом и пауза подействовала на его подопечных хорошо. “Тернополь” выдал рывок 10:12 и с отставанием в два очка пошел на вторую четверть.

Как и в стартовой 10-минутке, “Киев-Баскет” начал отрываться от соперника. При счете −13 Забирченко по примеру первой четверти, взял тайм-аут. Однако на этот раз, на ход игры это никак не повлияло. К тому же, продолжал феериты Александр Мишула. По итогам первой половины он набрал 20 очков с реализацией в 87 процентов (7/8 двухочковых, 4/5 трехочковых) и забросил 2 штрафных из двух.

Однако, проигрывая −14 после первой половины, “Тернополь” сдаваться не собирался. 12 очков Боуи, 8 очков Агафонова, 5 в Югбы, 3 в Подковырова и 2 в Кольченко, позволили минимально приблизиться к “Киев-Баскет” 63:64. И за последнюю минуту подопечные Айнарс Багатскиса смогли увеличить свой отрыв до +7. В общем, четверть завершилась сверхрезультативно — 32:25 в пользу “Тернополя”.

В заключительной части, в первой ее половине, “Киев-Баскет” вернул себе преимущество и довольно уверенную, вплоть +12. Однако, даже здесь, за 3 минуты до конца матча, с проблемами в ростере, подопечные Забирченко создали интригу. 120 секунд им удалось сделать рывок +9 и сократить отставание до 3 очков. За 23 секунды до конца Боуи и Кольченко могли стать героями поединка, но оба не попали со средней. После этого, хозяева сфолили на Близнюка, тот забросил два штрафных и точкой в матче стал бросок из краски от Павлова. Как итог, победа “Киев-Баскет” — 97:90.

Таким образом, киевляне являются безоговорочным лидером турнира с 9 выигрышами при одной поражении.

Добавим, следующий поединок “желто-черные” вновь проведут против Тернополя. На этот раз уже домашняя встреча состоится 12 ноября, после чего Суперлига пойдет на паузу, связанную с международными поединками.