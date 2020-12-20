"Київ-Баскет" виграшем завершив виступи у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. БК “Київ-Баскет” переміг “Тернопіль” у домашньому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Четверта зустріч сезону між Тернополем та Київ-Баскетом завершилася на користь столичного клубу — 90:75. Лідер Суперліги почав створювати проблеми для гостей вже з першої десятихвилинки, але ключовою в грі стала третя чверть, коли “Тернопіль” не зумів стримати суперника в захисті. В цей момент перевага киян сягнула 20 пунктів, і до кінця гри вони її вже не віддали.
У переможців 22 очки набрав Близнюк, 23 мають Павлов, 20 у Мішули. У “Тернополя” відзначимо 15 пунктів Сандула.
Примітно, кияни єдині в турнірі, які не програвали — 13 перемог. У “Тернополя” 6 виграшів при 6 поразках.
Додамо, наступний матч команда Дмитра Забірченка знов зіграє з київським клубом — та цього разу вдома і з “Будівельником”. Гра відбудеться 22 грудня.