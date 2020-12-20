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"Киев-Баскет" выигрышем завершил выступления в 2020 году

Киев • УНН

 • 10691 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. БК “Киев-Баскет” победил “Тернополь” в домашнем поединке регулярного чемпионата Суперлиги, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

"Киев-Баскет" выигрышем завершил выступления в 2020 году

Четвертая встреча сезона между Тернополем и Киев-Баскет завершилась в пользу столичного клуба — 90:75. Лидер Суперлиги начал создавать проблемы для гостей уже с первой десятиминутки, но ключевой в игре стала третья четверть, когда “Тернополь” не сумел сдержать соперника в защите. В этот момент преимущество киевлян достигло 20 пунктов, и до конца игры они ее уже не отдали.

У победителей 22 очка набрал Близнюк, 23 имеют Павлов, 20 у Мишулы. У “Тернополя” отметим 15 пунктов Сандула.

Примечательно, киевляне единственные в турнире, кто не проигрывал — 13 побед. У “Тернополя” 6 выигрышей при 6 поражениях.

Добавим, следующий матч команда Дмитрия Забирченко вновь сыграет с киевским клубом — и на этот раз дома и с “Будивельныком”. Игра состоится 22 декабря.

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