“Київ-Баскет” припиняє боротьбу в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Віцечемпіон України з баскетболу “Київ-Баскет” поступився у виїзному матчі другого кваліфікаційного раунду баскетбольної Ліги чемпіонів команді “Сан Пабло Бургос” (Іспанія). Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Команда Айнарса Багатскіса не змогла нав’язати суперникові свою гру і вже в першій чверті відставала на 6 очок — 26:20. Із кожною наступною “десятихвилинкою” іспанці лише набирали обертів — як результат перевага в кожній чверті. Матч завершився з рахунком 96:62 на користь “Сан Пабло Бургос”.
За результатами двох матчів путівку до групового раунду здобула іспанська команда. В першому матчі, який відбувся в київському Палаці спорту, перемогу також виборола команда “Сан Пабло Бургос” — 86:83.
Тепер “Київ-Баскет” гратиме у Кубку Європи ФІБА. У цьому ж турнірі виступатиме ще один український баскетбольний клуб — “Дніпро”. Свою участь у Кубку Європи ФІБА “дніпряни” розпочнуть із кваліфікації, де зустрінуться з білоруським “Борисфеном”. Матчі відбудуться 2 і 9 жовтня.
У минулому сезоні “Дніпро” пройшов у груповий етап, проте зайняв там останнє місце.