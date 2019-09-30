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"Киев-Баскет" прекращает борьбу в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 11510 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Вице-чемпион Украины по баскетболу “Киев-Баскет” уступил в выездном матче второго квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов команде “Сан Пабло Бургос” (Испания). Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

"Киев-Баскет" прекращает борьбу в Лиге чемпионов

Команда Айнарс Багатскиса не смогла навязать сопернику свою игру и уже в первой четверти отставала на 6 очков — 26:20. С каждой следующей “десятиминуткой” испанцы только набирали обороты — как результат преимущество в каждой четверти. Матч завершился со счетом 96:62 в пользу “Сан Пабло Бургос”.

По результатам двух матчей путевку в групповой раунд получила испанская команда. В первом матче, который состоялся в киевском Дворце спорта, победу также одержала команда “Сан Пабло Бургос” — 86:83.

Теперь “Киев-Баскет” будет играть в Кубке Европы ФИБА. В этом же турнире будет выступать еще один украинский баскетбольный клуб — “Днепр”. Свое участие в Кубке Европы ФИБА “днепряне” начнут с квалификации, где встретятся с белорусским “Борисфеном”. Матчи состоятся 2 и 9 октября.

В прошлом сезоне “Днепр” прошел в групповой этап, однако занял там последнее место.

Украинские Национальные Новости

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