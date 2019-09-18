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“Київ-Баскет” дебютував у баскетбольній Лізі чемпіонів з нічиєї

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Австрії відбувся перший матч першого раунду кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів, де місцевий клуб “Капфенберг” зустрічав віцечемпіона України “Київ-Баскет”. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН

Суперники не змогли виявити сильнішого. Зустріч завершилася з рахунком 66:66 (22:19, 13:16, 17:13, 14:18). Найкращим гравцем матчу став гравець “Капфенберга” Богіч Вуйошевич, який набрав 31 очко та зробив 5 підбирань, а з “Київ-Баскету” відзначився Шепард, в активі якого 14 очок.

Для підопічних Айнарса Багатскіса цей матч був дебютним у єврокубках, а “Капфенберг” може похизуватися четвертим місцем у груповому раунді Кубку Європи FIBA. Крім того, команда киян цього літа була наново зібрана. З минулого складу залишилося лише три гравці. Напередодні матчі головний тренер “Київ-Баскета” Айнарс Багатскіс розповів виданню, що австрійський клуб буде важким суперником на виїзді.

“Незручна команда, швидка, добре укомплектована, там грають сім іноземних баскетболістів: чотири з США та три з Балкан. Досвідчений клуб, який знає, що він робить на майданчику. Крім того, їхній тренер свого часу був коучем збірної Австрії. Дуже небезпечний суперник для нас, особливо на виїзді”, — сказав Айнарс Багатскіс.

Матч-відповідь, на якому команди розіграють “путівку” до наступного етапу, відбудеться 20 вересня у київському “Палаці спорту”. Початок о 19:00.

Раніше БК “Київ-Баскет” продовжив переможну серію на зборах в Латвії.

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