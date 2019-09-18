"Киев-Баскет" дебютировал в баскетбольной Лиге чемпионов с ничьей

Соперники не смогли выявить сильнейшего. Встреча завершилась со счетом 66:66 (22:19, 13:16, 17:13, 14:18). Лучшим игроком матча стал игрок “Капфенберг” Богич Вуйошевич, который набрал 31 очко и сделал 5 подборов, а из “Киев-Баскет” отличился Шепард, в активе которого 14 очков.

Для подопечных Айнарса Багатскиса этот матч был дебютным в еврокубках, а “Капфенберг” может похвастаться четвертым местом в групповом раунде Кубка Европы FIBA. Кроме того, команда киевлян этим летом была заново собрана. Из прошлого состава осталось только три игрока. Накануне матча главный тренер “Киев-Баскет” Айнарс Багатскис рассказал, что австрийский клуб будет тяжелым соперником на выезде.

“Неудобная команда, быстрая, хорошо укомплектована, там играют семь иностранных баскетболистов: четыре из США и три с Балкан. Опытный клуб, знает, что он делает на площадке. Кроме того, их тренер в свое время был коучем сборной Австрии. Очень опасный соперник для нас, особенно на выезде”, — сказал Айнарс Багатскис.

Ответный матч, на котором команды разыграют “путевку” в следующий этап, состоится 20 сентября в киевском “Дворце спорта”. Начало в 19:00.

Ранее БК “Киев-Баскет” продолжил победную серию на сборах в Латвии.