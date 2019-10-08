Києвом прокотилася хвиля "мінувань"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Києві перевіряють низку об’єктів на наявність вибухівки через повідомлення про замінування. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Повідомлення про "мінування" об’єктів надійшло о 15:38.
"У повідомленні йшлося про замінування лікарень, торгових центрів та перелік вулиць", - сказали у пресслужбі.
Наразі, тривають перевірки будівель на наявність вибухівки.
Нагадаємо, у Києві розшукали рецидивіста, який сім разів "мінував" Оболонський райсуд.