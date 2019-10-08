По Киеву прокатилась волна "минирований"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Киеве проверяют ряд объектов на наличие взрывчатки из-за сообщения о заминировании. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Сообщение о "минировании" объектов поступило в 15:38.
"В сообщении говорилось о заминировании больниц, торговых центров и перечень улиц", - сказали в пресс-службе.
Сейчас продолжаются проверки зданий на наличие взрывчатки.
Напомним, в Киеве разыскали рецидивиста, который семь раз "минировал" Оболонский райсуд.