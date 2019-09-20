Києвом прокотилася хвиля "мінувань"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Києві перевіряють низку об’єктів на наявність вибухівки через повідомлення про замінування. Про це УНН повідомила очільниця відділу комунікацій столичної поліції Оксана Блищик.
"Було повідомлення про мінування різних об’єктів: торговельно-розважальних центрів, дитячих садочків, пологових та житлових будинків", - повідомила Блищик.
Вона також зазначила, що перевірки будівель на наявність вибухівки ще тривають.
Деякі ЗМІ повідомляють, що серед замінованих об’єктів є гіпермаркети "Ашан" та будівлі "Київтеплоенерго".
Нагадаємо, що 19 вересня у Києві надійшло повідомлення про замінування всіх мостів.