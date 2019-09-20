Киевом прокатилась волна "минирований"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Киеве проверяют ряд объектов на наличие взрывчатки из-за сообщения о заминировании. Об этом УНН сообщила руководительница отдела коммуникаций столичной полиции Оксана Блищик.
"Было сообщение о минировании различных объектов: торгово-развлекательных центров, детских садов, родильных и жилых домов", - сообщила Блищик.
Она также отметила, что проверки зданий на наличие взрывчатки продолжаются.
Некоторые СМИ сообщают, что среди заминированных объектов есть гипермаркеты "Ашан" и здание "Киевтеплоэнерго".
Напомним, что 19 сентября в Киеве поступило сообщение о заминировании всех мостов.