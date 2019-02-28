Києвом курсуватиме пересувний флюорограф
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У березні у Києві працюватиме пересувний флюорограф. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"У березні 2019 року кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі", - йдеться в повідомленні.
Пересувний цифровий флюорограф працюватиме з 10:00 до 17:00, технічна перерва - із 13:30 до 14:00.
"Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра", - додали у КМДА.
Нагадаємо, у січні 2019 року в Україні офіційно зареєстровано 2 461 випадок туберкульозу.
Як повідомляв УНН, в Україні за вісім років подвоїлася кількість випадків мультирезистентного туберкульозу: з майже 3,5 тисячі у 2009 році до майже 7,8 тисячі у 2016-му.