По Киеву будет курсировать передвижной флюорограф
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В марте в Киеве будет работать передвижной флюорограф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В марте 2019 года киевляне традиционно смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе", - говорится в сообщении.
Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00, технический перерыв - с 13:30 до 14:00.
"После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра", - добавили в КГГА.
Напомним, в январе 2019 году в Украине официально зарегистрировано 2 461 случай туберкулеза.
Как сообщал УНН, в Украине за восемь лет удвоилось количество случаев мультирезистентного туберкулеза: с почти 3,5 тысячи в 2009 году до почти 7,8 тысячи в 2016-м.