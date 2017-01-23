Киянку заарештували за смертельне отруєння дитини алкоголем

Наприкінці травня 2016 року слідчо-оперативна група виїхала у Деснянський район на виклик, який надійшов від лікарів “швидкої”: у квартирі виявили мертвою 9-місячну дитину. За попередньою інформацією лікарів, дівчинка могла померти внаслідок синдрому раптової дитячої смертності. Однак правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Матір пояснила, що її 9-місячна дівчинка останні два дні погано себе почувала, у неї була підвищена температура та розлад травлення, але до лікарів жінка не зверталася. Чому вона так халатно відносилася до здоров’я маля, пояснити не змогла.

При виїзді на місце правоохоронців насторожили і умови проживання сім’ї: в квартирі - безлад, сміття. Зі слів сусідів, матір дитини неодноразово бачили напідпитку. Окрім цього, у 43-річної жінки є ще двоє дітей – 3-річний хлопчик (зараз перебуває у дитячій лікарні) та 11-річна дівчинка (поміщена у дитбудинок ще раніше).

У ході слідства були проведені експертизи, внаслідок яких з’ясувалося, що смерть дитини настала через отруєння етиловим спиртом. У результаті проведених слідчих дій з’ясувалося, що немовля напоїла спиртом мати.

Після встановлення всіх обставин події та збору доказів слідчий звернувся з клопотанням до суду про проведення обшуку, в результаті чого матір дитини затримали та оголосили їй підозру у вбивстві доньки.

Наразі жінка арештована, два місяці вона проведе під вартою. Їй загрожує до 15 років ув’язнення або ж довічне позбавлення волі.